PSV-spelers tonen kampioensschaal aan uitzinnige supporters

10.00

Clubiconen Willy en René van de Kerkhof zijn natuurlijk maar wat blij dat PSV kampioen is. Maar ze hadden wel op een felicitatie gerekend van Sjaak Swart, oftewel 'Mister Ajax'. Omdat een telefoontje van Swart uitbleef, konden de broers het niet laten om zelf maar even contact op te nemen met de oud-teamgenoot van Willy in het Nederlands elftal.

En toen ze hem spraken, kwamen de felicitaties gelukkig toch. "Het is toch ongelofelijk", zegt Swart tegen de gebroeders Van de Kerkhof. "Gefeliciteerd jongens."

De broers reageren opgetogen. Daarna proberen ze Swart nog een hart onder de riem te steken. "We hopen dat jouw club gewoon weer terugkomt waar hij thuishoort, he", zegt Willy. Al heeft Swart daar nog niet heel veel vertrouwen in. "Dat zal niet zo makkelijk zijn, dat weet jij ook wel", reageert hij.

Willy en René waren zondag bij de wedstrijd in het Philips Stadion. Om de titel te vieren, maakte Willy samen met misdaadjournalist John van den Heuvel een oude foto uit 1975 na. Toen zat Willy op de schouders van de toen 14-jarige Van den Heuvel, met de schaal in zijn handen. Dat deden ze zondag nog een keertje over.