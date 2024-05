Luchtruim dicht: dit doet PI Vught ook om ontsnappingen te voorkomen

Het luchtruim boven de PI Vught blijft permanent dicht. Vanwege de veiligheidsrisico's mag er niet meer met drones of andere vliegende objecten over het gevangenisterrein gevlogen worden. Voorheen werd het verbod telkens met een jaar verlengd, maar het ministerie van Justitie en Veiligheid wil dat het vliegverbod dit voorgoed gaat gelden. Het is een van de vele maatregelen rond PI Vught, met daarin ook de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), om ervoor te zorgen dat ontsnappingen bijna onmogelijk zijn.

Sinds de komst van Ridouan Taghi, vermeend kopman van de Mocromaffia, ligt de Brabantse gevangenis onder een vergrootglas. Maar hij is lang niet de enige zeer zware crimineel die vastzit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), een onderdeel van de PI Vught. Ook zijn vermeende rechterhand Said Razzouki zit er, net als Heineken-ontvoerder Willem Holleeder en Mohammed B. die filmmaker Theo van Gogh vermoordde. 1. Vliegverbod

Het luchtruim boven de PI is sinds 1 juli 2022 al gesloten, uit vrees voor een grote ontsnappingspoging. Het is al langer bekend dat Taghi zo'n vluchtpoging zou beramen. Daarbij zou onder meer een helikopter gebruikt worden die binnen de gevangenismuren moest landen. Het vliegverbod moet ook drones tegenhouden die illegale goederen kunnen 'bezorgen'. 2. Preventief fouilleren

Al in juni 2020 wees burgemeester Roderick van de Mortel het gebied rondom de gevangenis aan als veiligheidsrisicogebied. Dat deed hij op advies van de politie, het Openbaar Ministerie en de PI zelf. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat iedereen die in de buurt van de gevangenis komt, preventief gefouilleerd mag worden. Dat geldt dus ook voor fietsers en wandelaars. De maatregel is inmiddels meerdere keren door de burgemeester verlengd. 3. Streng regime

Ook het regime in de EBI zelf is zeer streng. Het is een extra bewaakte afdeling binnen de gevangenis, die bestaat uit vier afdelingen met ieder zes cellen. Binnen die in totaal 24 cellen mogen advocaten bijvoorbeeld geen laptops of tablets mee naar binnen nemen. 4. Tralies en celdeuren zonder sloten

Overigens lukte het nog niemand om daadwerkelijk te ontsnappen uit de EBI. En de vraag is of daar ooit verandering in komt. Boven de luchtplaats zitten dikke tralies, de celdeuren hebben geen slot en openen gebeurt op afstand. In de Omroep Brabant-serie HOE..? leggen we je uit hoe het er aan toe gaat in de EBI:

