112-nieuws: bestelbus botst op scooter • rook in kelder, bedrijf ontruimd

10.39

Op de Tinie de Munnikstraat in Drunen is een scooter vanochtend onder een bestelbus terecht gekomen. De bestuurder van de bus wilde een parkeerterrein opdraaien en knalde daarbij op de scooterrijder. De jongeman is door het ambulancepersoneel behandeld. Het is niet duidelijk of hij naar het ziekenhuis moest. De scooter heeft veel schade en ook de bestelbus is beschadigd.