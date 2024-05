112-nieuws: brand treft twee huizen • politie toont gestolen sieraden

15.20

De man die maandag gewond raakte in een trappenhuis van een appartementencomplex in Waalwijk, is uit het ziekenhuis. Dat laat de politie weten. Het gaat om een 32-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats. Een bewoner van het complex, een man van 37, is aangehouden en zit nog vast. Wat zijn rol is in dit onderzoek, is niet duidelijk. De politie zoekt het slachtoffer omdat het een verklaring wil opnemen. De politie heeft niks gezegd over wat er precies is gebeurd.