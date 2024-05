Van caviachip tot gemberkameel, Marktplaats maakt van ons gekke handelaren

Van fiets tot zaaddonor, je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt het op Marktplaats. Deze zondag bestaat de online handelsplek voor met name tweedehandsspullen 25 jaar. Wist je dat wij Brabanders overal handel in zien, zelfs in een chipje. Dat en nog meer wonderlijke Brabantse Marktplaatsverhalen vind je hieronder.

Wij Brabanders ontpoppen ons op Marktplaats als creatievelingen. Wij zien bijna overal handel in. Wat te denken van een chipje dat wel heel veel wegheeft van een hamster. Kim zag de gelijkenis in haar paprikachip en stopte deze niet in haar mond maar zette hem op Marktplaats. Dat leverde haar uiteindelijk ruim 420 euro op.

Zo kun je rijk worden door chips goed te bekijken voor ze op te eten.

Na de chipscavia ging inventief Brabant helemaal los met al hoogtepunt; de 'gemberkameel'. Inderdaad de gemberkameel is precies wat het woord zegt, een stuk gember in de vorm van. Deze kameel ging op Marktplaats nog harder dan de caviachip want al snel werd er meer dan 2000 euro geboden. Een Youtuber uit Hilvarenbeek kocht het exemplaar en maakte er een kunstwerk van.

Hij overgoot de gember met epoxy. Voor dit gemberkunstwerk werd 1900 euro gevraagd. Overigens betaalde hij 250 euro voor de kameel. Voor minder deed de eigenaar hem niet weg, maar veel hoge biedingen bleken achteraf niet serieus.

Nadien maakte de Youtuber nog een ridder en olifant, hertje en hond in epoxy. Allemaal gekocht via Marktplaats. Natuurlijk zocht hij eerst zelf in de supermarkt maar dat bleek niet eenvoudig. "Je moet wel gelijk zien wat het is."

Zo belandde een stuk gember op Marktplaats.

Er werd in die 25 jaar niet alleen eten van Brabanders doorverkocht. Kees Rovers uit Nuenen vond iets heel anders op Marktplaats. Al jaren maakt hij er zijn levenswerk van om schilderijen die Van Gogh schilderde in Nuenen, levensecht na te bouwen. Al jaren ontbrak de huiszegen die van Gogh schilderde op de muur bij 'De aardappeleters'. Er was namelijk nooit onderzocht welke huiszegen daar aan de muur hing. Samen met geschiedkundige Rooijakkers ging hij op onderzoek uit en ontdekte dat dit de huiszegen uit Kevelaer is. Toen dat duidelijk werd speurde Kees Marktplaats af en tikte er een op de kop voor bij zijn collectie. Er zijn er ooit duizenden van gemaakt dus Kees wist dat Marktplaats zijn grootste kans op succes was.

Kees ontdekt iets nieuws aan van Gogh en vindt dit vervolgens op Marktplaats.

De Efteling blijkt door de jaren heen ook een favoriete zoekterm. Toen veertig jaar oude Gondoletta-bootje te koop werd aangeboden, was die binnen een dag verkocht. De verkoper werd bedolven onder de biedingen. Een Eftelingfan sprong eruit en dat deze geïnteresseerde maar een paar kilometer verderop woonde hielp ook.

Het Gondolletta-bootje van de Efteling was zo verkocht.