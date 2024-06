Gevaarlijkste weg van Brabant moet sneller aangepakt worden

“We willen de schop zo snel mogelijk de grond in hebben”. Bijna alle partijen in de Provinciale Staten willen niets liever dan dat de N279 tussen Veghel en Asten eerder wordt aangepakt. Dat werd duidelijk in een debat vrijdag. Maar of het ook echt sneller kan, is nog maar de vraag.

Al jaren wordt er gepraat over de aanpak van de N279 tussen Veghel en Asten. De weg is volgens de ANWB de gevaarlijkste N-weg van Brabant. Maar meerdere keren sneuvelden plannen hiervoor. Zo ging in 2014 een streep door de ‘ruit’ om Eindhoven. En werd in 2021 een plan om de weg aan te pakken vernietigd door de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland. Nu is de provincie druk bezig met nieuwe plannen. Maar het gaat nog tot zeker 2028 duren voordat de eerste schop de grond in kan. Dat is veel partijen in de Provinciale Staten een doorn in het oog. “We hebben lang genoeg gewacht. Het moet nu zo snel mogelijk goed gebeuren”, zegt Jelle van Nuland van de VVD. “We zien het verkeer vaststaan op de weg en dat gaat in de toekomst erger worden.”

"Het moet nu heel zorgvuldig gebeuren."

“Garen op de klos”, zegt Lia Damen van BBB. “Het is een totaal overbelaste weg. Falen is geen optie meer. Het is D-Day voor de regio”, zegt Tjerk Langman van de PVV. “We praten al meer dan 25 jaar over deze weg. Dat is al langer dan ik leef”, vult Floris Stoot van D66 aan. Gedeputeerde Stijn Smeulders (PvdA) legt uit waarom het niet veel sneller kan. “Dit is het grootste provinciale infrastructurele project van Brabant”, zegt hij. “We moeten nu een plan maken dat ook echt uitgevoerd gaat worden. De eerste keer mislukte het door gebrek aan draagvlak en de tweede keer werd het door de Raad van State van tafel geveegd. We willen wel snel, maar het moet nu heel zorgvuldig gebeuren. Anders maken we het hetzelfde weer mee.”

"We moeten niet allen kijken naar brute aanleg van asfalt."