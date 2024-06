112-nieuws: 2 chalets in brand op vakantiepark • brand op dak van loods

10.27

In een loods aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel is gisteren na een tip een opslaglocatie van amfetamineolie gevonden. Een 56-jarige inwoner van Waalwijk werd in de loods aangehouden. Vlak voordat het arrestatieteam daar binnenging, reed een busje weg bij de loods. De bestuurder, een 31-jarige Waalwijker, werd korte tijd later aangehouden. Zijn busje is in beslag genomen.

In het gebouw lag ruim 560 liter amfetamineolie. Er werden geen drugs geproduceerd. De olie is in beslag genomen en wordt vernietigd.