112-nieuws: eigenaar hond gezocht • automobilist zonder rijbewijs betrapt

00.09

De politie is op zoek naar de eigenaar van een hond die gisteravond werd gevonden bij de Asteriastraat in Tilburg. Agenten vermoeden dat het dier al langer buiten aan de wandel is. In het politiebureau is onderzocht of de hond een chip heeft, dat is het geval, maar helaas is hij niet geregistreerd. Het dier is naar DOC-T aan het Wieleven in Tilburg gebracht. De eigenaar kan zich daar melden om het dier op te halen.