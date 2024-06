112-nieuws: brand in loods • verdachte verstopt zich in schuurtje

02.15

De parkeerplaats is afgezet met een politielint. In de nabijgelegen Bartokstraat woedde twee dagen geleden ook al een autobrand. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen beide autobranden.

Op het parkeerterrein van basisschool de Vlashof aan de Elgarstraat in Tilburg is afgelopen nacht een auto in vlammen opgegaan. Dat gebeurde rond kwart over twee. De auto raakte zwaar beschadigd.

Bij de brand kwam veel rook vrij, die vooral over Berghem trok. Een meetploeg van de brandweer en een adviseur gevaarlijke stoffen hielden de rook in de gaten. 'Uit metingen blijkt niet dat er te hoge concentraties gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen', meldt de gemeente Oss woensdagochtend.

01.30 uur - Brand in Milieustraat In de Milieustraat aan de Diezestraat in Oss is afgelopen nacht brand in het afval uitgebroken. Het vuur werd rond halftwee ontdekt. De brandweer rukte met veel materieel uit om de brand onder controle te krijgen. Dat lukte twee en een half uur later. Daarna werd er nageblust.

01.00 uur - Auto door brand verwoest, dader verstopt zich in schuurtje

Aan de Seriwangstraat in Vught is afgelopen nacht een geparkeerde auto in vlammen op gegaan. Toen de brandweer bij de brand kwam stond de voorkant van de auto in brand. Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle. De auto was volledig verwoest.

Buurtbewoners tipten de politie dat de brand zou zijn aangestoken. Op camerabeelden was te zien wie de auto had aangestoken. De verdachte was niet alleen een bekende uit de buurt maar ook van de politie.

Nadat de brand geblust was gingen agenten naar een huis waar de verdachte samen met een vrouw zou wonen. Bij het huis werd ondanks enkele pogingen niet opengedaan. Agenten hebben vervolgens een raam ingeslagen om binnen te komen.

In een schuur achter het huis werd de verdachte aangehouden. De man zit in het cellencomplex. De politie doet verder onderzoek.