Extra begeleiding voor kinderen die werden bedreigd op basisschool in Oss

De directeur van basisschool IKC Regenboog in Oss is blij dat ze alle kinderen donderdag weer konden verwelkomen. Komende tijd is er extra begeleiding mogelijk voor kinderen die dat nodig hebben. "Het heftige is er een beetje af, maar dat wil niet zeggen dat het vertrouwen bij iedereen volledig terug is." De school was twee dagen dicht nadat kinderen via Snapchat werden bedreigd.

Ze is opgelucht dat de heftige dagen achter de rug zijn. "Dit wil je niet. Een school moet een veilige plek zijn. Ouders vragen ons of we nu volledig kunnen garanderen dat de school weer veilig is. Dat is zo, maar we moeten het vertrouwen weer langzaam opbouwen. Vandaag is de eerste stap gezet", zegt Welten-den Doop.

De school mocht deze donderdag daarom weer open. De eerste dag is dan ook goed gegaan, vertelt directeur Fréderique Welten-den Doop. "Het was spannend voor ouders en kinderen, maar ook heel fijn dat we iedereen weer konden verwelkomen", zegt ze.

Meerdere leerlingen uit groep acht hadden vorige week een foto gekregen van pistolen en van kogels met namen van kinderen erop. Na onderzoek van de politie bleek dat de afzender niet in Nederland is of is geweest. De leerlingen liepen geen gevaar.

Van tevoren is met alle medewerkers van de school een duidelijk plan gemaakt over hoe deze dag het beste kon worden aangepakt. Zo stonden 's ochtends naast leerkrachten ook medewerkers van de GGD op het schoolplein om alle vragen van ouders te kunnen beantwoorden.

Voor de kinderen was er in de klassen ruimte om te praten over de bedreigingen. "We hebben er vanochtend in alle klassen uitgebreid aandacht aan besteed, op een manier die passend was bij de leeftijd van de kinderen. We hebben gekeken naar wat kinderen afgelopen dagen hebben gezien en gehoord en daar met ze over gepraat", zegt de directeur.

Iedereen heeft de bedreigingen afgelopen dagen op een andere manier beleefd. Zo waren de jongste kinderen vooral blij dat ze weer naar school mochten. "De oudere kinderen hadden vragen over of het op school wel echt veilig was en hoe zoiets kon gebeuren. We hebben ze onder meer uitgelegd hoe social media precies werkt."