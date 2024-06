Miryanne (20) luncht met de koning: 'Soms eet hij ook een snel broodje'

Een heel bijzondere lunch voor Miryanne Ruijs uit Heeswijk-Dinther. De 20-jarige studente van het Koning Willem l College mocht dinsdagmiddag samen met nog 27 andere genodigden aanschuiven bij Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Allemaal blinken ze uit in hun vak.

Miryanne volgt de koksopleiding in Den Bosch. Ze kreeg een uitnodiging voor de zogenoemde uitblinkerslunch vanwege haar prestaties tijdens de skills-wedstrijden. Dat zijn de beroepenwedstrijden voor mbo-studenten. "Toen ik gebeld werd met de uitnodiging voor de uitblinkerslunch, dacht ik dat het een grap was. Het was allemaal een beetje onwerkelijk", vertelt ze beduusd.

De studente is Nederlands kampioen bij beroepenwedstrijden in de categorie kok. Ook kreeg ze een speciale award omdat ze tijdens de Europese beroepenwedstrijden in Gdansk mede-studenten verder hielp.

Maar dit keer mocht ze vooral zelf genieten van een driegangenmenu. "Ik zat aan tafel bij de koning. We hebben het over de wedstrijden gehad, maar we vroegen hem ook of dit voor hem dagelijkse kost was", zegt Miryanne lachend. "Gelukkig niet, antwoordde de koning. Hij at ook regelmatig snel een broodje als hij druk was."