Explosief in de voortuin • nieuwe woonboot gezonken

Benieuwd naar het belangrijkste en opvallendste nieuws van vandaag? Hier zie je een overzicht van onze verhalen.

Ravage op A58 na ongeluk met vrachtwagen, bestelbus en auto

Een ongeluk op de verbindingsweg van de A58 naar de A16 in de richting van Tilburg heeft dinsdag voor een ravage gezorgd. Bij knooppunt Princeville in Breda botsten een vrachtwagen, bestelbus en een auto op elkaar. Er is één gewonde gevallen bij het ongeluk. Lees het volledige artikel.

Explosief gevonden in voortuin van huis, wordt ergens anders vernietigd

Op de Looveltlaan in Oss is dinsdagmiddag een explosief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) haalde het explosief weg om het op een andere plek te vernietigen. De explosievenverkenner van de politie haalde de EOD erbij om onderzoek te doen nadat er een voorwerp was gevonden bij een huis. De straat was enige tijd afgezet, inmiddels is de afzetting opgeheven. Lees het volledige artikel.

Woonboot van Erik zinkt binnen enkele minuten: 'Ben alles kwijt'

Het is de nachtmerrie van elke woonbootbewoner: een zinkend schip. Het gebeurde Erik Schoonus uit Son en Breugel dinsdagochtend. Zijn woonboot liep vol met water. De brandweer was snel aanwezig maar kon de boot niet meer drijvende houden. Voor Erik is het een flinke domper. Hij had net een nieuwe boot om te recreëren. Lees het volledige artikel.

Politie pakt vijf verdachten op voor drugshandel en verzekeringsfraude

De FIOD heeft maandag vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar verzekeringsfraude en synthetische drugs. Het gaat om vier mannen (33, 35, 39 en 56 jaar oud) en een 57-jarige vrouw. Zij wonen in Eindhoven, de gemeente Heeze-Leende en Helmond. De vijf zijn naar politiebureaus gebracht voor verhoor. Er is beslag gelegd op onder meer administratie, 90.000 euro contant geld, dure horloges, cryptotelefoons en voor een half miljoen euro aan auto’s en onroerend goed. Lees het volledige artikel.

Verdachte verkoop zelfmoordpoeder stapt zelf uit het leven, strafzaak stopt

Tom de M. (77) uit Castricum is overleden. Hij werd verdacht van het verkopen van middel X. Een man uit Vinkel stierf een gruwelijke dood nadat hij dit zelfmoordpoeder had ingenomen. Tom de M. had hem het middel X geleverd en zou volgende week horen of de rechtbank hem zou veroordelen voor hulp bij zelfdoding. Dat wachtte hij niet af en maakte een einde aan zijn leven. Justitie gaat daarom stoppen met de strafzaak tegen hem. Lees het volledige artikel.