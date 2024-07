Explosief gaat af bij theehuis, pand flink beschadigd

Bij theehuis De Theepot aan de Wouwsestraatweg in Bergen op Zoom is woensdagochtend vroeg een explosief afgegaan. Dat gebeurde rond halfvijf. Het pand is door de explosie aan de voorkant flink beschadigd. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Foto: Christian Traets/SQ Vision

Foto: Christian Traets/SQ Vision