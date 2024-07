Zwaar vuurwerk ontploft bij restaurant: 'Rolluik heeft mij gered'

Een dag nadat er een vuurwerkbom explodeerde voor de deur van het Syrische restaurant Rama op de Woenselse Markt in Eindhoven is er weinig meer te zien van de schade. Eigenaar Taher is opgelucht dat de schade beperkt bleef. Daarom is hij gewoon weer aan het werk gegaan. "De politie let extra op."

"Het rolluik heeft mij gered", vertelt Taher. Op beelden van de explosie is eerst te zien hoe een vuurwerkblom een flinke klap veroorzaakt. Later wordt alles wit en slaan er vlammen uit. Schade beperkt

De politie vermoedt dat de explosie werd veroorzaakt door de combinatie van zwaar vuurwerk en een brandbare vloeistof. Een dag na de explosie is er weinig meer te zien van de schade. "Alleen het rolluik is kapot, wat buitenverlichting en de deur", vertelt hij. Tijdens het schoonmaken van het restaurant kreeg een medewerker volgens Taher pas door dat er iets aan de hand was toen de politie voor de deur stond. De politie heeft de schade opgenomen en houdt een oogje in het zeil. Daar is de ondernemer erg blij mee. Zaterdagavond ging het ook mis bij het Turkse restaurant naast hem na de EK-wedstrijd tussen Nederland en Turkije. Relschoppers vernielden daar tafels en stoelen. De eigenaar van het restaurant deed een dag na de ongeregeldheden haar verhaal bij Omroep Brabant: