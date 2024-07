112-nieuws: boom valt op huis • Automobilist ramt boom in Zeeland

21.51

Een automobilist is met zijn auto hard tegen een boom gereden in Zeeland. De man verloor de macht over het stuur in de bocht bij 'Achter Oventje'. De auto is in de prak gereden. In de auto zaten twee personen, een van de twee ging er snel vandoor. Het is onduidelijk of dit de bestuurder was of niet. De politie liet de man een blaastest doen. Hij is meegenomen naar het politiebureau. Naar de andere man wordt nog gezocht.