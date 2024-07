112-nieuws: auto belandt in sloot na botsing • stevig onweer verwacht

22.26

In Bergen op Zoom is de ambulance een tas kwijt. Dat laat de politie op X weten. Het ding is knalgeel, bevat de letters RAV en is ter grootte van een A4'tje. Waar de tas precies kwijt is geraakt, is niet duidelijk. Mogelijke verliesplaatsen zijn volgens de politie Bergen op Zoom, Klundert en Hoogerheide. Wie 'm vindt wordt aangeraden om 112 te bellen.