112-nieuws: auto vernield door brandbom • brand in bedrijfspand

08.30

Bij een bedrijf aan de Ploegstraat in Someren heeft een brand gewoed. Volgens de brandweer is een elektrisch apparaat in brand gevolgen. Om wat voor apparaat het precies gaat is onduidelijk. De brandweer heeft het pand geventileerd. Enexis is ter plaatse en heeft de stroom afgesloten. Er is veel rookschade in het pand.