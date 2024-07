112-nieuws: vrachtwagen lekt vloeistof op A16 • stevig onweer zuidoosten

17.09

De bestuurder van een busje is vanmiddag achterop een auto gereden aan de Nieuwe Bredasebaan in Breda. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de stoplichten. Een ambulance kwam naar het ongeval, het is niet bekend of iemand gewond is geraakt. Een berger heeft beide voertuigen meegenomen. Het kruispunt werd gedeeltelijk afgesloten voor verkeer.