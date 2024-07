Veel minder winkeldiefstallen bij Jumbo door meer controles en camera's

De extra maatregelen tegen winkeldiefstallen bij Jumbo lijken te werken. In de eerste helft van dit jaar werd een derde minder gestolen dan vorig jaar, maakte het familiebedrijf uit Veghel donderdag bekend. In heel 2023 werd nog voor 100 miljoen euro buitgemaakt.

Jumbo controleert klanten vaker bij de zelfscankassa's en heeft meer camera's in de winkels opgehangen. Ook heeft het in een aantal winkels extra medewerkers of beveiligers ingezet.

De supermarkt laat klanten in de winkels extra opvallend weten dat boodschappen moeten worden afgerekend en dat scherper op diefstal wordt gecontroleerd.

Gratis producten winnen

"Vooral de aandacht die we hieraan hebben gegeven heeft tot minder diefstallen geleid. Mensen denken nu wel een keer extra na voordat ze iets stelen", zegt topman Ton van Veen. Waar volgens Van Veen enthousiast op wordt gereageerd is het 'winwiel' waar klanten aan mogen draaien als ze middels een steekproef gecontroleerd worden.

"Als beloning voor het oponthoud kunnen ze een gratis product winnen. Op die manier proberen we het ook een beetje luchtig en leuk te houden", zegt Van Veen.

Enkele honderden banen op de tocht

De supermarkten van Jumbo behaalden in de eerste helft van dit jaar een omzet van ongeveer 6 miljard euro, een procent meer dan dezelfde periode vorig jaar. Volgens Van Veen werden de verkopen met 100 miljoen euro gedrukt door prijsverlagingen van producten.

Het familiebedrijf kondigde in mei een reorganisatie aan, waardoor kantoorbanen verdwijnen. Volgens Van Veen gaat het om 'enkele honderden' banen. Exacte aantallen maakt Jumbo na de zomer bekend. Omdat er geld vrijgemaakt moet worden om dienstverbanden te beëindigen, wordt de winst gedrukt.

