Vader (53), zoon (28) en handlangers de cel in voor reeks drugslabs

Een vader en zoon uit Eindhoven zijn donderdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld voor het runnen van diverse drugslabs. Ook twaalf handlangers draaien de cel in. Enkele veroordeelde mannen onder wie de baas krijgen een gepeperde rekening van meer dan een kwart miljoen euro voor het opruimen van drugsafval.

De rechtbank ziet een man van 53 uit Eindhoven als onbetwiste leider van de drugsbende. Hij financierde de labs. De Eindhovense baas kreeg 12 jaar cel.

Zijn oudste zoon (28) was zijn rechterhand. Hij zorgde voor de inkoop van grondstoffen en verkocht de drugs. Bovendien hielp hij met zoeken naar nieuwe productielocaties. En hij had vuurwapens. De rechtbank legde hem daarom 8 jaar celstraf op.

Meth

Een hoge straf was er ook voor een Eindhovenaar (43) die wordt gezien als 'oude rot in het vak'. Hij kreeg 10 jaar cel voor het maken van xtc en crystal meth. Een andere ervaren handlanger (40) die meehielp kreeg negen jaar cel voor zijn rol. Een andere leider (51) uit Eindhoven kreeg vier jaar gevangenisstraf, een lagere straf omdat hij maar aan een lab gelinkt kan worden.

De rechtbank Oost-Brabant veroordeelde in totaal 14 verdachten, ieder voor zijn eigen rol als helper, klusser, loodseigenaar of chauffeur. De laagste straf was 240 uur taakstraf.

Vrijspraak

Twee mannen zijn vrijgesproken. Onder wie een jongere zoon (25) van de veroordeelde baas. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat hij volwaardig lid was van de misdaadorganisatie. Een broer (42) van de baas werd ook vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

De bende runde acht drugslabs, een deel was nog in aanbouw. Ze regelden de productie van meth, xtc en speed. Grondstoffen kwamen uit China en gingen naar een opslagplaats aan de Rooseindsestraat in Helmond. Vanuit daar werd alles verdeeld naar amfetaminelabs aan de Bergdijk in Someren (ontdekt in december 2020) en aan de Heiktrak in Neerkant (ontdekt in februari 2021).

Die twee labs kwamen volop in het nieuws omdat er duizenden liters chemicaliën werden geloosd in de bodem.

Tijdens het proces hebben de provincie Noord-Brabant en de gemeente Someren zich gemeld met de rekening voor de schoonmaakkosten. De provincie Noord-Brabant claimt 250.000 euro, de gemeente Someren 20.000 euro. Vier verdachten zijn veroordeeld tot het betalen van die kosten.

Opvallend is dat het pand in Someren in juni dit jaar weer in het nieuws kwam na de vondst van een drugslab. Een verdachte die eerder werd veroordeeld is toen opnieuw gearresteerd.

Australië

Ook in het Limburgse Lottum en in het Belgische Merksplas, Oud-Turnhout en twee labs in Peer werden drugs gemaakt, zoals xtc-pillen, vermoedelijk voor klanten in Australië, Engeland en Noorwegen. Een lab in Oeffelt was in aanbouw.

Mensen die in de labs werkten of schuren verhuurden, zijn de voorbije jaren al veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Dankzij miljoenen criminele chats uit Encrochat, Sky en Anom kwam er ook bewijs wie er achter de labs zaten. Het spoor leidde naar onder meer het woonwagenkamp aan de Heezerweg in Eindhoven.

Op 17 en 18 oktober 2022 werden bijna alle verdachten opgepakt tijdens misschien wel de grootste politieactie van de eeuw in Brabant. 1100 opsporingsambtenaren van politie en defensie werden toen ingezet.

Op 40 locaties waren zoekacties en invallen, waaronder Best, Nuenen, Oirschot, Helmond, Den Bosch en Waalre maar ook in Zandvoort en in Spanje.

