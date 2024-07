112-nieuws: auto belandt in het water • camper in brand op A16

09.45

De automobilist die gisteravond agressief was tegen agenten nadat hij met zijn auto crashte tegen een boom naast de Nieuwkuijkseweg bij Helvoirt is een 39-jarige man uit Oudheusden. Dat maakte de politie vanochtend bekend. De man dook, toen de agenten hem vragen wilden stellen, de auto in om een tas te pakken. Een van de agenten had gezien dat daar een wapen in zat. Daarop trokken de agenten hun wapen. Uiteindelijk is de man met een taser onder controle gebracht en aangehouden.

