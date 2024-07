112-nieuws: controle lekkende vrachtwagen in Heeze • auto strandt op A67

12.32

Agenten hebben samen met de brandweer een lekkende vrachtwagen gecontroleerd op een parkeerplaats aan de Muggenberg in Heeze. Het is nog niet bekend of wat er gelekt is drugsafval is of dat het een gefermenteerde substantie is van aardappelzetmeel.

De Omgevingsdienst gaat dit verder oplossen. Ook werd een andere vrachtwagen gecontroleerd die daar al zeven weken staat, evenals een bewoond busje en een onbekende oplegger.