Schrootbedrijf AVI moet provincie een ton betalen: te veel afval opgeslagen

Afvalverwerker AVI in Den Bosch moet de provincie Noord-Brabant een dwangsom van 105.000 euro betalen. De Raad van State heeft dit woensdag bepaald. Volgens het hoogste rechtsorgaan van ons land heeft het bedrijf meer schroot opgeslagen dan was toegestaan. De Raad van State vindt het daarom terecht dat de provincie AVI hiervoor wil laten boeten.

AVI - Auto Verschrotings Industrie - verwerkt al een jaar of vijftig autowrakken, witgoed en ander afval. Dit gebeurt op een terrein aan de Rietveldenkade. Om branden, ernstige overlast bij branden of andere milieugevolgen te voorkomen, had de provincie al bepaald dat AVI 1250 ton extra mocht opslaan, dit dus bovenop de hoeveelheid die in de vergunning stond.

Volgens het bedrijf, waar in 2021 twee grote branden woedden, was bij het opslaan van schroot slechts sprake van een ‘geringe overschrijding’.

In maart 2021 brak er een grote brand uit op een deel van het AVI-terrein waar schroot lag. Tijdens controles later dat jaar bleek dat er in strijd met een vergunning te veel schroot was opgeslagen. In september 2021 kreeg AVI van de provincie een dwangsom van 105.000 euro. Nog geen maand later werd de omgeving opnieuw opgeschrikt door een grote brand bij de afvalverwerker.

AVI was van mening dat er niet te veel troep lag en meldde de provincie ook dat het bedrijf bezig was met de aanvraag van een aangepaste vergunning. De provincie bleef bij haar standpunt, waarna eerst bij de rechtbank en daarna bij de Raad van State diverse procedures volgden. Ondertussen had AVI nog steeds geen verzoek ingediend voor een nieuwe vergunning en was bij een nieuwe controle gebleken dat er bovenop de al toegestane extra hoeveelheid nog eens 65,5 ton te veel schroot was opgeslagen.

'Een nul vergeten'

AVI verweerde zich onder meer door te wijzen op het feit dat de provincie in de twintig jaar voor de branden nooit controles had uitgevoerd. Ook stelde het bedrijf dat het in een eerdere aanvraag 12.500 ton opslagcapaciteit had willen opnemen, maar dat er een nul was vergeten. De Raad van State was hiervoor niet gevoelig.

AVI beweerde verder dat de recycling van autowrakken voor de regio in het gedrang komt door de opstelling van de provincie. Het rechtsorgaan wuifde ook dit argument weg en stelde bovendien dat er, gezien de recente branden, terecht is besloten om verscherpt toezicht te houden bij het bedrijf. “De financiële en organisatorische gevolgen komen voor rekening en risico van AVI”, zo staat in de uitspraak. En dat betekent dus dat AVI 105.000 euro moet betalen.

Een jaar geleden kreeg de afvalverwerker al twee boetes van 75.000 euro. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) had het bedrijf meer schroot- en shredderafval opgeslagen aan de Rietveldenkade dan was toegestaan. Bovendien was in het najaar van 2020 shredderafval gestort bij een verwerker in Heijningen die hiervoor niet erkend is.

