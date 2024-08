Deze Brabanders komen vandaag in actie op de Spelen

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook vrijdag weer veel Brabanders in actie. We zetten ze voor het gemak op een rijtje.

Voor de Brabantse ruitersport staat vrijdag een belangrijke finale op het programma. Maikel van der Vleuten (Someren), Harrie Smolders (Lage Mierde) en Kim Emmen (Raamsdonk) gaan de Nederlandse eer verdedigen voor het kasteel van Versailles. Het doel is een podiumplek. Bij de atletiekwedstrijden verschijnen vandaag vanaf tien uur Niels Laros uit Oosterhout en Sven Roosen uit Eindhoven aan de start. Voor hardloper Niels Laros beginnen de series op de 1500 meter voor de mannen. Niels gaat voor een plek in de finale. Sven Roosen uit Eindhoven verraste Jan en alleman door een startbewijs voor de tienkamp in Parijs te bemachtigen.

Om halfelf komen de hockeymannen -drie van hen uit Brabant- in actie tegen Spanje. Beide landen zijn al gekwalificeerd voor de volgende ronde. Zowel Spanje als Nederland heeft zeven punten uit vier wedstrijden. In deze wedstrijd gaat het vooral om de positie op de ranglijst. In de kwartfinale komt de volgende tegenstander uit groep B.

Nyls Korstanje duikt vanaf elf uur in het water voor zijn honderd meter vlinderslag. Hij krijgt eerst de series voor de kiezen. Later op de dag volgen de halve finales.

De Oranje-hockeyvrouwen spelen om kwart voor één tegen onze zuiderburen. Zowel Nederland als België won tot nu toe alle drie de wedstrijden. Beide teams hebben zich al geplaatst voor de kwartfinale. In het Oranje-team spelen liefst negen Brabanders.

Voor de Brabantse springruiters wordt het een spannende dag. In de teamfinale komen vanaf twee uur voor Maikel van der Vleuten (Someren), Harrie Smolders (Lage Mierde) en Kim Emmen (Raamsdonk) in de ring. Het trio doet een poging om het podium te eindigen.

Joris Otten uit Helmond is om half vier aan de beurt voor de slalom KX-1 bij de mannen. De slalom wordt gevaren op de wildwaterbaan in Parijs. Joris neemt het dan op tegen drie slalommers uit Polen, Amerika en Chinees Tapei.

Beachvolleybalster Raïsa Schoon uit Werkendam speelt vanaf vijf uur samen met Katja Stam in de zandbak aan de voet van de Eiffeltoren. Tegenstanders zijn Barbara Seixas en Carolina Solberg uit Brazilië. De beachvolleybalsters kunnen zich plaatsen voor de knock-outfase.

De 4x 400 meter gemengd staat vanaf half zes garant voor de nodige spanning. In de series is er met Cathelijn Peeters (Dongen), Eveline Saalberg (Vessem) en Anne van de Wiel (Breda) veel Brabantse inbreng.

De dag wordt vanaf acht uur afgesloten met hét spektakelstuk: de halve finale en finale van de BMX. Dave van der Burg uit Heesch redde het donderdagavond niet in de kwartfinale. Jaymio Brink gaat wel door.