Megafan Ricardo baalt van verlies van Van der Poel: 'Het zat er niet in'

Het was niet alleen een teleurstellende middag voor Mathieu van der Poel, maar ook voor zijn allergrootste fan, Ricardo Rens uit Hoogerheide. In zijn tot Van der Poel-heiligdom omgebouwde mancave keek hij zondagmiddag met zijn vrienden naar de Olympische wielerwedstrijd op de weg waar Van der Poel goud wilde halen. Het mocht niet zo zijn. Hij werd twaalfde.

Ricardo is drie dagen bezig geweest om alles op orde te maken voor de wedstrijd in Parijs. Achter in zijn tuin staat een omgebouwde mancave met daarin wielershirts, affiches, foto's en schilderijen. De verzamelwoede van Ricardo heeft door de jaren heen geleid tot een enorme wielercollectie. Hij heeft zo’n negenhonderd wielertruien en ook hele bijzondere historische affiches.

Zijn mancave ademt Mathieu van der Poel. Er hangt een groot spandoek voor zijn held, speciaal voor de olympische race van zondag: ‘succes Mathieu’, staat erop. Samen met zijn vrienden kijkt hij gespannen naar de race.