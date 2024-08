Angst na brand, maar in Breda hangen straks honderden regenboogvlaggen

Honderden inwoners van Breda hebben de afgelopen dagen een gratis regenboogvlag opgehaald. Zondag worden deze vlaggen uit protest buiten opgehangen. Twee weken geleden werd namelijk een appartement zwaar beschadigd nadat een regenboogvlag in brand was gestoken. “We willen laten zien dat we samen sterk staan, dat we er altijd zullen zijn en dat we één grote familie zijn”, zegt Willemijn van COC Tilburg-Breda.

Een van hen is Laura. Maandagmiddag komt ze een vlag ophalen. “Ik geloof in de vrijheid van geloof en liefde. Iedereen mag zijn wie die is, zonder gevaar te lopen”, zegt ze. En dat gevaar is een belangrijk onderwerp door de brand. “Ik woon op drie hoog, dus ik heb geen angst om de vlag op te hangen. Als ik beneden zou wonen, zou ik wel angst hebben. Ik zou ‘m dan wel ophangen, maar dan wel achter mijn raam, dus niet buiten.”

Om de bewoonster van het getroffen appartement een hart onder de riem te steken zijn het COC Tilburg-Breda en de gemeente Breda een vlaggenactie begonnen. Zondag moet de stad in de regenboogkleuren zijn gehuld. Daarom kon iedereen zaterdag en maandag bij de bibliotheek in het centrum van Breda een gratis vlag ophalen.

Omdat de politie nog onderzoek doet naar de brand is de wethouder voorzichtig met haar uitspraken. “Het lijkt erop dat de regenboogvlag in brand is gestoken, maar we moeten de politie en het OM hun werk laten doen. Het belangrijkste nu is dat we laten zien dat we solidair zijn met onze LHBTIQ+-gemeenschap in Breda.”

De bewoonster van het uitgebrand appartement is ook komen kijken bij de uitdeelactie van de regenboogvlaggen. Of ze de vlag gaat uithangen, weet ze nog niet. “Het is een heel aangrijpend verhaal voor haar, haar familie en de bewoners van het appartement”, zegt Willemijn. “Het is heel fijn dat ze even kwam vertellen hoe het nu met haar gaat. Het gaat naar omstandigheden goed met haar. Dankzij haar komst weten we weer extra waar we het voor doen.”

De aangestoken regenboogvlag is slechts het topje van de ijsberg. Bij het COC horen ze ook verhalen dat het nog helemaal niet goed gaat met de acceptatie van de LHBTIQ+-gemeenschap. En dat beaamt wethouder De Nobel: “Cijfers laten zien dat er steeds minder tolerantie is. Dat gaat over mensen met een andere geaardheid en andere afkomst, daar maak ik me echt zorgen over.”

Na de aankondiging van de vlaggenactie komen online meteen weer reacties dat de regenboogvlag ‘door onze strot geduwd wordt’. Daar is de wethouder het niet mee eens. “Het gaat erover dat we samen laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn.” De wethouder doet dat met een vlag in haar kantoor en ééntje bij haar thuis.

