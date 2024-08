Snelle crowdfunding redt beroofde bouwgroep Brabantsedag

De bouwgroep die tijdens de Brabantsedag in Heeze brutaal werd beroofd van duizenden euro’s aan gereedschappen kan alles opnieuw gaan kopen. Door een crowdfunding kan de groep weer vooruit. Donderdagavond begon de inzameling, de volgende dag ging het initiatief al over het streefbedrag van 8000 euro heen. “In nog geen 14 uur hadden we het geld bij elkaar”, zegt voorzitter Martijn Hoiting van de bouwgroep blij.

Bouwgroep Ge wit ’t oit noit nie was na de theaterparade van de Brabantsedag op 25 augustus in tranen. Toen de leden van de groep terugkwamen van het feest, bleken hun containers bij de bouwplek aan de Dominee Kremerstraat te zijn opengebroken. Een enorme hoeveelheid gereedschappen was gestolen. Ook twee elektrische fietsen van wagenbouwers waren verdwenen.

"Zo mooi om dit te zien gebeuren"

De groep vermoedde dat de dieven met een flinke bus of aanhangwagen moeten zijn gekomen om alle spullen mee te nemen. Het ging onder meer om elektrische gereedschappen, zoals accuboormachines, een slijptol, een lasapparaat en een cirkelzaag. LEES OOK: Brutale roof bij bouwgroep Brabantsedag: 'We hebben gehuild als kinderen' De groep kreeg hulp van andere groepen om hun wagen af te kunnen breken. Maar nu zijn de bouwers dankzij een razendsnelle actie helemaal uit de brand geholpen. “Het is echt hartverwarmend”, zegt Hoiting. “Zo mooi om dit te zien gebeuren. We waren echt positief verrast.”

"We gaan kijken hoe we de containers beter kunnen beveiligen"