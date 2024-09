112-nieuws: houtopslag in brand • lege auto gevonden in de sloot

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06.48 - Illegale rave stopgezet door politie

In de buurt van Loon op Zand is zaterdagnacht een illegale rave gehouden. De politie heeft de rave stopgezet. Dat meldt de politie-eenheid van Langstraat op Instagram. Nadat het feest was gelokaliseerd, hebben verschillende eenheden van de politie met honden een eind gemaakt aan de rave. Alle feestvierders zijn naar huis gestuurd. Dat ging zonder grote problemen 'ondanks wat onvriendelijke woorden her en der', zo zegt de politie. Om hoeveel feestgangers het precies ging, is niet bekend gemaakt. 02.19 - Brand in houtopslag

Bij een houtopslag in Beugen heeft brand gewoed in de nacht van zaterdag op zondag. De houtopslag staat vlak naast een huis. Daarom schaalde de brandweer snel op. Verschillende korpsen kwamen mee helpen blussen. De bewoners van het huis en hun honden konden op tijd wegkomen.

De rookwolken stijgen op vanuit de houtopslag (foto: Saskia Kusters/SQ Vision)

23.14 - Lege auto gevonden in een sloot

In een sloot langs een van de buitenwegen van Liessel, is een onbemande auto gevonden. Hoe het voertuig daar gekomen is, is onduidelijk. Er waren geen mensen meer in de buurt. De politie heeft de auto af laten voeren. Op een later moment wordt uitgezocht hoe de auto in de sloot beland is.