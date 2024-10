Ruim 500 kinderen zonder thuis, zorgen om vele daklozen

Honderden kinderen in Brabant zijn dak- en thuisloos. Dit blijkt uit nieuwe cijfers die verschillende hulporganisaties hebben verzameld. Tientallen kinderen wonen niet bij hun vader of moeder.

Sinds vorig jaar wordt het aantal dak- en thuislozen in een aantal afgesproken regio's geteld. In Brabant gaat het dit jaar om twee gebieden: Hart van Brabant en de regio Breda. Hart van Brabant heeft volgens de telling 1484 dak- en thuislozen. 1 op de 5 gevallen van hen is een kind zonder thuis. Dertig van hen zijn alleenstaand en wonen niet bij een of beide ouders. In de regio Breda gaat het om 1076 mensen zonder thuis, waaronder 183 kinderen.

Indirect is de groep kinderen die met dak- en thuisloosheid te maken heeft nog veel groter. Want ruim 425 minderjarigen in Hart van Breda hebben wel zelf een thuis, maar een van hun ouders helaas niet. In de regio Breda gaat het om 219 kinderen waarvan een ouder dakloos is.

Het onderzoek brengt ook naar voren dat sowieso veel jongeren dak- en thuisloos zijn. Ruim 43 procent van alle mensen zonder thuis in Midden-Brabant is jonger dan 28 jaar.

Verborgen dakloos

Ongeveer een derde, en daarmee het grootste deel van de dak- en thuisloze mensen, verblijft noodgedwongen bij familie, vrienden of bekenden. Toch is nog altijd bijna een kwart van de mensen aangewezen op de tijdelijke opvang.

Een ander opvallend cijfer uit het onderzoek is dat 37 procent van de dak- en thuisloze vrouwen samen met eventuele kinderen onderdak vindt bij familie, vrienden en kennissen. Dit is een groep die dus verborgen dakloos is. Zij hebben weliswaar een dak boven hun hoofd, maar dat is niet hun eigen dak en noodgedwongen.

LEES OOK: Dennis is zelf dakloos en denkt dat de daadwerkelijke aantallen veel hoger liggen dan de nieuwe telling laat zien

Arbeidsmigranten

Wie op straat een dakloze tegenkomt, treft vaak geen Nederlanders maar wel mensen uit andere delen van Europa. Volgens de betrokken organisaties is het overgrote deel van deze zichtbare groep dak- en thuislozen voormalig arbeidsmigrant. Vaak als zij hun baan verliezen, raken zij ook hun woonruimte kwijt en belanden ze meer dan eens op straat.

Maar het in kaart brengen van de groep dakloze arbeidsmigranten blijkt lastig. Ze vinden vaak onderdak bij familie, vrienden of andere mensen. De betrokken organisaties denken dat het aantal dak- en thuisloze arbeidsmigranten in werkelijkheid dus groter is dan wat het straatbeeld doet vermoeden.

Niet in beeld

Het onderzoek maakte verder duidelijk dat 66 procent van de getelde dak- en thuislozen in de regio Midden-Brabant helemaal niet in beeld is bij de gemeenten en hulpinstaties. “De cijfers van deze telling laten het belang zien van vroegtijdige signalering en samenwerking", zegt de Waalwijkse wethouder Sjors Slaats.

Volgens hem kunnen gemeenten en hulpinstantie niet alleen afgaan op zichtbare dak- en thuisloosheid. "Een groot deel blijft namelijk onzichtbaar. Door gericht in te zetten op preventie en een sterke samenwerking tussen gemeenten, organisaties én inwoners, kunnen we ervoor zorgen dat minder mensen in deze kwetsbare situatie belanden.”

Vakantieparken

Daar komt nog bovenop dat het aantal mensen zonder thuis dat noodgedwongen op een vakantiepark verblijft, onvoldoende in kaart is gebracht. Dus het totaal aantal dak- en thuislozen kan nog hoger liggen.

De telling heeft volgens de Heusdense wethouder Peter van Steen duidelijk gemaakt dat er werk aan de winkel is. "We hebben een beter beeld van de ernst van dak- en thuisloosheid in onze regio. Hiermee kunnen we beter beleid maken zodat we mensen kunnen helpen om uit hun vaak schrijnende situatie te komen.”

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Martien leeft al weken in auto na sluiting camping Peter Gillis

John zit klem in de daklozenopvang: 'Ik wil mijn leven terug'

Extra jongerenopvang is hard nodig in Breda: 'Zorgwekkend'