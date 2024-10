112-nieuws: busje met hond erin botst tegen boom • scooterrijder gewond

19.12

Er is een busje op een bospad in Liessel tegen een boom gereden. Er zaten meerdere mannen en een hond in. Vermoedelijk is de auto in de slip geraakt op het zandpad. Op de plek van het ongeluk zijn drie ambulances, de politie en een traumahelikopter. Voor de hond die in de auto zat komt de dierenambulance om hem op te halen. De drie mannen gaan naar een ziekenhuis in Nijmegen.