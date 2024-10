112-nieuws: overlast bedelaars bij McDonald's • brand winkelcentrum geblust

03.34

Bij huizen aan de Wagenaarstraat in Oss en de Strijperstraat in Leende zijn afgelopen nacht explosies geweest. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om zwaar vuurwerk. Bij het huis in Oss is de voordeur compleet verwoest. Overal in de betegelde voortuin lag glas en hout. Bij het huis in Leende sneuvelden een rolluik en een raam boven de voordeur.

