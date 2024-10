112-nieuws: grote controle garageboxen • veel rook na brand Eindhoven

04.15

In cultureel centrum Stroomhuis in Eindhoven is vanmorgen iets na vier uur brand uitgebroken. De vlammen slaan metershoog uit het dak, het pand is niet meer te redden. Twee mensen zijn door de brandweer uit het pand gehaald. Het gebouw ligt vlak naast het spoor.

Het vuur woedt in het dak dat volledig van hout is gemaakt. "De verdiepingsvloeren en de zolder zijn van hout. De brand wordt daarom van de buitenkant bestrijd, omdat er een risico is dat het pand instort. Het pand zal waarschijnlijk in z'n geheel verloren gaan", laat een woordvoerder van de brandweer Brabant Zuidoost weten.

