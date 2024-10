Brabants stroomnet zit op slot, minister komt met noodpakket

Klimaatminister Sophie Hermans komt met maatregelen om ruimte te maken op het bomvolle stroomnet. Het overvolle netwerk zit in Brabant al twee jaar op slot. 4400 bedrijven in onze provincie staan op een wachtlijst om aangesloten te worden op het stroomnet of om hun aansluiting uit te breiden. Hermans wil dat aanpakken met slim stroomverbruik voor huishoudens en bedrijven.

Groeiplannen die in de koelkast worden gezet, of het niet kunnen vergroenen van je bedrijf. Het overkomt op dit moment duizenden bedrijven in Brabant. Ook de bouw van huizen loopt vertraging op. Oorzaak: de aanhoudende crisis op het net. De verwachting is dat het overvolle net in Brabant pas in vijf tot tien jaar is uitgebreid.

De plannen van Hermans staan in de jaarlijkse klimaatnota die ze donderdag presenteert aan de Tweede Kamer.

LEES OOK: Uitbreiden en vergroenen van de baan; grote zorgen bij Brabantse bedrijven

Eén van de maatregelen die de minister presenteert, is het uitrollen van plannen voor 55.000 transformatorhuizen. Ook wil ze ervoor zorgen dat bedrijven, huizen, industrie en automobilisten versneld 'elektrificeren'.

Voor huishoudens en kleingebruikers wil ze het systeem van nettarieven aanpassen. Door juist veel elektriciteit te gebruiken op momenten dat de zon schijnt, hoopt ze te voorkomen dat het elektriciteitsnetwerk te zwaar wordt belast. Ze wil huishoudens financieel belonen als ze het net slim gebruiken.

Netbeheer Nederland juicht de plannen toe: "Dit gaat werken. Consumenten worden straks beloond als ze hun energiegebruik aanpassen." Maar ze zegt ook dat de plannen veel tijd gaan kosten. Ondertussen waarschuwt de Raad van State dat de klimaatdoelen uit zicht raken als het kabinet niet snel met effectieve maatregelen komt.

LEES OOK: Zo kan jouw warmtepomp of elektrische auto het overbelaste stroomnet helpen

Enexis meldde eerder dit jaar aan Omroep Brabant dat zij de komende tien jaar veel meer elektriciteitshuisjes wil plaatsen in Brabant. De komende jaren gaat het om ruim 14.000 extra huisjes in totaal. Die komen niet in één keer: dit jaar gaat het om 260 huisjes, de jaren daarna wordt het tempo steeds verder opgevoerd.

Wat de ambities van Hermans concreet betekenen voor het Brabantse stroomnet, is nu nog niet duidelijk.

Enexis legde eerder aan Omroep Brabant uit wat de plannen zijn: