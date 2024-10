Drugsdumpingen gaan maar door: betere regeling nodig voor gedupeerden

Er wordt gewerkt aan andere afspraken om gedupeerden van gedumpt illegaal drugsafval sneller te helpen. Voorlopig kunnen ze gebruikmaken van een bestaande financiële regeling. Via deze rijksregeling heeft de provincie de afgelopen drie jaar al ruim 1 miljoen euro uitgegeven aan het opruimen van de troep.

Een derde (1,2 miljoen) kwam terecht op plekken in Limburg; Brabant volgt met bijna 1,1 miljoen. De regeling is bedacht om gedupeerden niet zelf te laten opdraaien voor de kosten. Volgens de Brabantse provinciebestuurder Hagar Roijackers gaat die niet ver genoeg. Gedupeerden kijken op tegen het voorschieten en wat er allemaal bij komt kijken wanneer zij met drugstroep worden geconfronteerd.

Sinds 2021 bestaat er een landelijke regeling die de schade vergoedt van particuliere grondeigenaren, bedrijven of gemeenten waar drugsafval illegaal is achtergelaten. Inmiddels heeft het rijk hiervoor ruim 3,6 miljoen euro aan provincies overgemaakt. Dat meldde het AVROTROS-programma EenVandaag dinsdag.

“Vandaar dat we met het rijk en de andere provincies werken aan een systeem om gedupeerden te ontzorgen”, legt Roijackers uit. “Dat ze niet alleen maximaal twee ton krijgen wanneer ze de dumping hebben gemeld, maar dat ze ook daadwerkelijk geholpen worden. Bij onderzoek of het in de arm nemen van een aannemer. Dat dus taken worden overgenomen en geld direct en niet achteraf beschikbaar komt. Helaas kan de regeling pas op 1 januari 2026 ingaan. Tot die tijd blijven wij als provincie de bestaande regeling uitvoeren.”

Roijackers stelt tot haar teleurstelling vast dat er geen eind lijkt te komen aan dumpingen. Dat is uiteraard een slechte zaak voor het milieu, zegt ze. Bovendien kan het geld, dat nu uitgetrokken wordt om dat afval op te ruimen, niet worden besteed aan andere natuur- en milieuzaken. Het is wel nodig om rap in actie te komen. “Je wil er snel bij zijn, want als het diep de bodem ingaat, kost het nog meer tijd en geld om het op te lossen. Dit soort grote saneringen wil je voorkomen", vertelde de provinciebestuurder tegen EenVandaag.

Ze doelt onder meer op de grootste lozing ooit op de Brabantse Wal, waar ruim vierhonderd bomen zijn omgehakt om de schade in beeld te kunnen brengen. Op korte termijn wordt onderzocht of er ook vloeistof door de leemlaag is gesijpeld. Deze sanering, die vorig jaar november begon, gaat nog tientallen jaren duren en ruim een miljoen euro kosten.

In dezelfde periode ging ook de aanpak van start van een vervuild stuk grond van een inmiddels overleden 91-jarige man in Rijsbergen. Die gaat eveneens zeker een miljoen kosten, hiervoor moesten tientallen bomen wijken.

