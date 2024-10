112-nieuws: bedrijven Zundert zonder stroom • bestuurder rijdt op bussluis

23.01

Een pakketbezorger is gisteravond op een bussluis gereden op de Stevertsebaan in het buitengebied van Riethoven. De 18-jarige chauffeur had de sluis over het hoofd gezien. Hij is nagekeken in de ambulance maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Door de klap sprongen de airbags van de auto uit. Op de weg mag zestig kilometer per uur gereden worden voor bestemmingsverkeer. Het voertuig is weggesleept. Volgens bewoners komt het vaker voor dat automobilisten op de bussluis rijden.