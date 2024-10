112-nieuws: ongeluk op N266 • bestuurder rijdt op bussluis

08.25

Op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven staat in beide richtingen een lange file. In de richting van Eindhoven naar Tilburg is een ongeluk gebeurd. Verkeer moet rekening houden met een halfuur extra reistijd. De weg is sinds half negen weer vrij.

De file in de andere richting, van Tilburg naar Eindhoven, is een kijkersfile. Met dertien kilometer is die opmerkelijk genoeg langer dan de file aan de andere kant, achter het daadwerkelijke ongeluk. De vertraging loopt op tot ruim een halfuur.