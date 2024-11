Wolf doodgereden op snelweg, automobilist gewond door klap

Een wolf is zondagavond rond half elf doodgereden op de A4 tussen Ossendrecht en Woensdrecht. Het dier was op slag dood. De automobilist die de wolf aanreed, raakte gewond door de klap.

DNA-onderzoek De overleden wolf is in opdracht van Rijkswaterstaat door een aannemer van de snelweg afgehaald en naar een locatie van de wegbeheerder gebracht. Daar heeft de Universiteit van Wageningen het dier opgehaald voor onderzoek.

Wolvin

In het gebied waar de wolf is doodgereden, is sinds april vorig jaar een wolvin gevestigd die de naam Emma draagt. Er is volgens BIJ12 aangetoond dat ze minstens twee schapen in onze provincie heeft gedood.

Belgische instanties stellen dat eind vorig jaar zich ook een mannetjeswolf in het gebied van Emma gevestigd. Uit onderzoek is gebleken dat de twee samen op jacht zijn geweest en dieren hebben gedood. Het is vooralsnog onduidelijk of het doodgereden dier op de A4 een van die twee wolven is.

In januari werd een Belgische wolf doodgereden op de A67 bij Aalst en maart vorig jaar ging het mis voor een jonge wolf op de A2 bij Vught. Voor zover bekend is de botsing op de A4 de derde keer dat er een wolf wordt doodgereden in onze provincie.

