Huizen schoongemaakt na asregen door enorme brand: 'Het leek wel sneeuw'

Tuintjes en daken van huizen aan de Vlietweg in Roosendaal raakten een week geleden tijdens de grote brand bij een recyclingbedrijf bedekt met grijze vlokken en korreltjes. Donderdag ging een reinigingsbedrijf aan de slag om de boel schoon te maken. “Mijn vrouw zei vorige week: het lijkt wel of het sneeuwt”, vertelt buurtbewoner Ger Luijten.

De slangen worden donderdagochtend uitgerold aan de rand van bedrijventerrein Borchwerf. Dit keer niet die van de brandweer, maar die van een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf. Met borstels en water gaan ze aan de slag om onder andere de zonnepanelen van Ger weer schoon te krijgen. “Het was alleen maar as dat vorige week uit de lucht viel. Kijk, wat er hier allemaal op de grond ligt. Het zit ook op mijn zonnepanelen”, legt Ger uit terwijl hij naar de vlokjes wijst. Zelfs een flinke regenbui deze week heeft de roetdeeltjes er niet af kunnen spoelen. “Dat is wel zonde, want ik had de panelen net twee maanden geleden schoon laten maken.”

"Ik ben die dag niet meer buiten geweest."

De schrik zat er vorige week goed in bij de bewoners van de Vlietweg. Donderdagmiddag ontstond door nog onbekende oorzaak brand in het recyclingbedrijf waar onder meer plastic flessen lagen opgeslagen. Een gitzwarte rookwolk trok precies over hun huizen. LEES OOK: Zeer grote brand in loods met plastic flessen, rook in wijde omtrek te zien Ook bewoonster Irene Donkersloot merkte als snel dat het goed mis was. “De ene brandweerwagen na de andere kwam voorbijrijden. Dus voor mij was het ook al gelijk duidelijk van: oké ramen en deuren dicht.” Die middag volgden drie NL-Alerts om de omgeving voor dikke zwarte rook te waarschuwen. “Ik ben die dag niet meer buiten geweest. We hebben de tuinman die op dat moment bij ons bezig was weggestuurd, want we zagen dat dit écht niet gezond was.”

Irene Donkersloot is blij dat haar dak is schoongemaakt (foto: Erik Peeters).

Medewerkers van het schoonmaakbedrijf zijn donderdagochtend niet alleen druk met zonnepanelen aan de Vlietweg, ook daken van de glazen aanbouwen worden gereinigd. Irene besloot de asdeeltjes op het grote gazon voor haar huis zelf al op te ruimen. Het dak wordt op kosten van het door brand getroffen bedrijf, Kempenaars, gedaan. “Op de serre zaten allemaal spikkeltjes en het gras lag vol met korrels. Gelukkig wordt alles nu door Kempenaars netjes opgelost”, vertelt ze.

"Goed kan het nooit zijn."

Ger is ook blij met de oplossing van het recyclingbedrijf. Aan het einde van de ochtend liggen de daken en panelen aan de Vlietweg er weer spik en span bij. Met zijn moestuin is het helaas slechter gesteld. Ook de groenten werden bedekt met grote en kleine vlokjes. Prei, kool en Griekse snijbonen kan hij nu weggooien. “Wat er nu nog staat, ga ik niet meer opeten. Want ja, dat risico gaan we niet nemen natuurlijk”, zegt hij. Hoe het verder moet met zijn moestuin weet hij nog niet. “Normaal gesproken wordt de tuin omgespit om klaar te maken voor volgend jaar, maar de vraag is of ik dat mag doen nu de groentetuin vol ligt met rotzooi. Je weet niet of het in de voedselketen terechtkomt hè.” Ger wacht het even af totdat er meer duidelijk is. “Kijk, het is vast niet zo dat je meteen dood neervalt, maar goed kan het nooit zijn.”