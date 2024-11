112-nieuws: automobilist gewond na botsing boom • fietsster rijdt in sloot

18.45

In de Sint Elisabethstraat in Hank is een automobilist in een achtertuin beland. De bestuurder verloor de macht over het stuur en reed tegen een andere auto aan. Daarna reed hij door een haag de achtertuin van een woning in. Waarom de bestuurder de controle over de auto verloor is niet bekend.

Niemand raakte gewond, maar een groentekas sneuvelde wel bij het ongeluk.