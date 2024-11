112-nieuws: dronken bestuurder eindigt in sloot • drugsvondst in auto

08.21

Een beginnende bestuurder is vannacht met zijn auto in een sloot beland in de gemeente Meijerijstad. En daar bleef het niet bij: de man moest ook zijn rijbewijs inleveren.

Agenten troffen de wagen zelf in de sloot aan. "Al snel werd er duidelijk wie er gereden had. De verdachte werd meegenomen naar het bureau waar hij blies op het ademanalyseapparaat", schrijft de politie. De uitslag hiervan was dat de man te veel gedronken had.