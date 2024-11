112-nieuws: brand bij autobedrijf • afval vat vlam bij park in Oss

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

05.54 Auto crasht op afrit A4 Een auto crashte afgelopen nacht op de A4 bij Dinteloord. Het ging mis bij de afrit. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto bij de afrit van de weg, schoot deze door de berm en over de oprit. De auto kwam uiteindelijk ondersteboven in de berm tot stilstand. De bestuurster is naar een ziekenhuis gebracht. Lees hier meer. Foto: Christian Traets/SQ Vision Foto: Christian Traets/SQ Vision

01.47 Afval in brand in Oss De brandweer rukte afgelopen nacht uit vanwege wat afval dat in brand stond bij een parkeerplaats langs de Joost van den Vondellaan aan de rand van het Elzeneindpark. De brandweer hoefde alleen nog na te blussen en kon daarna snel terug naar de kazerne. Foto; Gabor Heeres/SQ Vision Foto; Gabor Heeres/SQ Vision

01.20 Huis beschoten in Valkenswaard Aan de Gagelstraat in Valkenswaard is rond kwart over tien gisteravond een huis beschoten. De bewoners waren thuis toen dit gebeurde. Ze raakten niet gewond. Lees hier meer. Foto: Rico Vogels/SQ Vision