112-nieuws: fietser en auto botsen • auto te water door konijn

13.39

Het slachtoffer van een steekpartij in een huis aan de Basilius van Bruggelaan in Velp gisteravond is een 34-jarige man. De politie heeft 'direct' na de steekpartij een 19-jarige man opgepakt, meldt een politiewoordvoerder nu.

De 34-jarige man is volgens een woordvoerder in zijn schouder gestoken. Hij is na de steekpartij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond meldde de politie al dat er een gewonde was gevallen bij de steekpartij en dat er iemand was opgepakt.