112-nieuws: fietser en auto botsen • grote controle in transportsector

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

20.48 – Grote controle in transportsector

Vorige week was er een grote controle onder bedrijven in de transport en logistiek in negen gemeenten in Midden-Brabant. De meeste hadden het goed voor elkaar, maar op een aantal locaties was het mis. Zo was het er onveilig, ontbraken papieren, moest de fiscus nog veel betaald worden en werd personeel illegaal gehuisvest of onderbetaald.

Grote controle in transportsector (foto: SQ Vision).

19.28 Fietser en auto botsen Een fietser en een auto zijn tegen elkaar gebotst op de Elzenweg in Waalwijk. Hoe het kon gebeuren is niet duidelijk. De fietser viel na de aanrijding op de weg. Medewerkers van de ambulance hebben de man nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto en de fiets hebben wel schade opgelopen. Fietser en auto botsen (foto: Erik Haverhals/SQ Vision).

18.51 Ongeluk op de A4 Er staat een file van een half uur op de A4 van Bergen op Zoom naar Hoogerheide. Dit komt door een ongeluk. Een auto is tegen de vangrail aangekomen. De ambulance is aanwezig en een berger neemt de auto mee. Wegwerkers gaan de vangrail herstellen. fDe linkerrijstrook is daardoor dicht. Wachten op privacy instellingen...

18.11 Politie zoekt NAC-supporter De politie zoekt een man die zich flink heeft misdragen na de voetbalwedstrijd Feyenoord - NAC op zondag 22 september. Meerdere supporters van de Bredase club, waaronder de man van wie de politie nu een foto toont, vielen met veel geweld een eetkraam met cateringpersoneel aan. Hier lees je meer. Wachten op privacy instellingen... Politie zoekt NAC-supporter (foto: politie).

17.25 Oude vrouw aangereden Aan het eind van de middag is een oude vrouw aangereden op het Deken Mandersplein in Valkenswaard. Ze liep met haar rollator over het plein. Toen opeens een auto een parkeerplaats wilde verlaten, raakte deze de vrouw. De vrouw is met haar rollator onder de auto terechtgekomen. De vrouw liep door het ongeluk verwondingen op aan haar been. Omstanders hebben de vrouw meteen geholpen. Later is ze nog met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Oude vrouw aangereden (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

17.12 Ongeluk op A2 Van knooppunt Batadorp tot knooppunt De Hogt op de A2 bij Eindhoven is een vertraging van een half uur. Dit komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.

16.40 Kapotte auto op A50 zorgt voor file Op de A50 van Son en Breugel naar Uden-Zuid staat een file van een half uur. Dit komt door een kapotte auto.

13.39 Man (34) in schouder gestoken Het slachtoffer van een steekpartij in een huis aan de Basilius van Bruggelaan in Velp gisteravond is een 34-jarige man. De politie heeft 'direct' na de steekpartij een 19-jarige man opgepakt, meldt een politiewoordvoerder nu. De 34-jarige man is volgens een woordvoerder in zijn schouder gestoken. Hij is na de steekpartij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond meldde de politie al dat er een gewonde was gevallen bij de steekpartij en dat er iemand was opgepakt.

13.34 Gemeente trapt in mail van oplichters Een foutje is de gemeente Helmond duur komen te staan. Medewerkers kregen eind september een factuur toegestuurd van een leverancier die daarop vermeldde een nieuw rekeningnummer te hebben. De factuur van 93.000 euro werd netjes betaald. Maar na onderzoek blijkt de gemeente in het werk oplichters te zijn getrapt, zo melden burgemeester en wethouders in een brief aan de Helmondse gemeenteraad. Lees hier meer.

12.45 Vechtpartij op middelbare school Op de middelbare school Pius X-College aan de Tuinstraat in Bladel is maandagochtend een vechtpartij geweest. Er zijn vijf mensen opgepakt, onder wie drie leerlingen. Alle arrestanten komen uit dezelfde familie. De school blijft maandag dicht. De 2100 leerlingen van de school zijn rond het middaguur naar huis gestuurd. Lees hier meer.

11.18 Update: weer treinen Roosendaal-Essen Tussen Roosendaal en het Belgische Essen rijden weer treinen. Eerder op de ochtend werd het treinverkeer op het traject stilgelegd door een gestrande trein. De vertraging op het traject is voorbij.

10.38 Geen treinen Roosendaal-Essen Tussen Roosendaal en het Belgische Essen rijden er op dit moment geen treinen door een gestrande trein op het traject. Dat meldt de NS. De vertraging duurt tot ongeveer kwart over twaalf.

10.10 Update: file na botsing op de A59 De vertraging op de A59 vanaf Waalwijk richting Den Bosch bij Heusden is inmiddels voorbij. Lang moest het verkeer daar langzaam rijden vanwege een ongeval. Een auto en een busje met een aanhanger botsten op elkaar. Een rijstrook was dicht, maar is inmiddels weer open.

09.44 Uitgebrand schuurtje Een schuur bij een huis aan de Beilenstraat in Tilburg is zondagnacht verwoest door een brand en een ontploffing. Mogelijk is er vuurwerk in het spel. In en rond de verwoeste schuur werd later ook nog asbest gevonden. De omgeving is afgezet. Lees hier meer. Foto: SQ Vision.

09.31 Minderjarig meisje opgepakt voor bedreigingen Een minderjarig meisje uit België is zondagnacht opgepakt voor het bedreigen van meerdere scholen in Breda. Dat meldt de politie maandagochtend. Lees hier meer.

08.37 Motorrijder en fietser gewond Een motorrijder en een fietser zijn op elkaar gebotst bij de kruising De Schacht met De Hak op het industrieterrein van Dongen vanochtend rond half acht. Zowel de fietser als motorrijder raakten gewond en zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Door de klap kwamen de fiets en motor tientallen meters verder tot stilstand. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

07.52 File na botsing op de A59 Er is veel vertraging op de A59 vanaf Waalwijk richting Den Bosch vanwege een ongeval bij Heusden. Een auto en een busje met een aanhanger zijn daar op elkaar gebotst. "Er is tot ongeveer halfnegen een rijstrook minder beschikbaar", meldt Rijkswaterstaat.

05.54 Auto crasht op afrit A4 Een auto crashte afgelopen nacht op de A4 bij Dinteloord. Het ging mis bij de afrit. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto bij de afrit van de weg, schoot deze door de berm en over de oprit. De auto kwam uiteindelijk ondersteboven in de berm tot stilstand. De bestuurster is naar een ziekenhuis gebracht. Lees hier meer. Foto: Christian Traets/SQ Vision

03.06 Jonge automobilist gestopt Een 17-jarige jongen werd afgelopen nacht door agenten van de politie Breda Zuidwest betrapt toen hij een ritje maakte in de auto van zijn moeder, terwijl hij niet beschikt over een rijbewijs. Hij had ook geen toestemming van zijn moeder. De jongen kreeg een bekeuring en de agenten brachten hem thuis. Foto: Instagram wijkagenten Breda Zuidwest

01.47 Afval in brand in Oss De brandweer rukte afgelopen nacht uit vanwege wat afval dat in brand stond bij een parkeerplaats langs de Joost van den Vondellaan aan de rand van het Elzeneindpark. De brandweer hoefde alleen nog na te blussen en kon daarna snel terug naar de kazerne. Foto; Gabor Heeres/SQ Vision Foto; Gabor Heeres/SQ Vision

01.20 Huis beschoten in Valkenswaard Aan de Gagelstraat in Valkenswaard is rond kwart over tien gisteravond een huis beschoten. De bewoners waren thuis toen dit gebeurde. Ze raakten niet gewond. Lees hier meer. Foto: Rico Vogels/SQ Vision

00.12 Bestuurder bestelbus is rijbewijs kwijt De bestuurder van een bestelbus moest gisteravond zijn rijbewijs inleveren na een kop-staartbotsing op de A50 bij Veghel. De 42-jarige man uit Oss klapte daar achter op een auto. In bestelbus lagen diverse bierblikjes. De bestuurder bleek veel te veel alcohol gedronken te hebben. Foto: X/wijkagent Ger Roumen