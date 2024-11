112-nieuws: fietser en motorrijder botsen en raken gewond • file op de A59

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08.37 Motorrijder en fietser gewond Een motorrijder en een fietser zijn op elkaar gebotst bij de kruising De Schacht met De Hak op het industrieterrein van Dongen vanochtend rond half acht. Zowel de fietser als motorrijder raakten gewond en zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Door de klap kwamen de fiets en motor tientallen meters verder tot stilstand. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.

07.52 File na botsing op de A59 Er is veel vertraging op de A59 vanaf Waalwijk richting Den Bosch vanwege een ongeval bij Heusden. Een auto en een busje met een aanhanger zijn daar op elkaar gebotst. "Er is tot ongeveer halfnegen een rijstrook minder beschikbaar", meldt Rijkswaterstaat.

06.11 Brand in schuur met vuurwerk Agenten van de politie Leijdal en de brandweer rukten afgelopen nacht uit vanwege een brand in een schuur. Daarin zou vuurwerk liggen. Dit betekende dat er extra gevaar was voor mensen in de buurt. Toen agenten aankwamen, stond de schuur al in lichterlaaie en vond een explosie plaats. Foto: Instagram politie Leijdal Door de explosie ontstonden scheuren in de fundering van de schuur. Daardoor stond deze op instorten. Daarop heeft de brandweer uit veiligheidsoverwegingen de schuur afgebroken. Foto: Instagram politie Leijdal

05.54 Auto crasht op afrit A4 Een auto crashte afgelopen nacht op de A4 bij Dinteloord. Het ging mis bij de afrit. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto bij de afrit van de weg, schoot deze door de berm en over de oprit. De auto kwam uiteindelijk ondersteboven in de berm tot stilstand. De bestuurster is naar een ziekenhuis gebracht. Lees hier meer. Foto: Christian Traets/SQ Vision

03.06 Jonge automobilist gestopt Een 17-jarige jongen werd afgelopen nacht door agenten van de politie Breda Zuidwest betrapt toen hij een ritje maakte in de auto van zijn moeder, terwijl hij niet beschikt over een rijbewijs. Hij had ook geen toestemming van zijn moeder. De jongen kreeg een bekeuring en de agenten brachten hem thuis. Foto: Instagram wijkagenten Breda Zuidwest

01.47 Afval in brand in Oss De brandweer rukte afgelopen nacht uit vanwege wat afval dat in brand stond bij een parkeerplaats langs de Joost van den Vondellaan aan de rand van het Elzeneindpark. De brandweer hoefde alleen nog na te blussen en kon daarna snel terug naar de kazerne. Foto; Gabor Heeres/SQ Vision Foto; Gabor Heeres/SQ Vision

01.20 Huis beschoten in Valkenswaard Aan de Gagelstraat in Valkenswaard is rond kwart over tien gisteravond een huis beschoten. De bewoners waren thuis toen dit gebeurde. Ze raakten niet gewond. Lees hier meer. Foto: Rico Vogels/SQ Vision

00.12 Bestuurder bestelbus is rijbewijs kwijt De bestuurder van een bestelbus moest gisteravond zijn rijbewijs inleveren na een kop-staartbotsing op de A50 bij Veghel. De 42-jarige man uit Oss klapte daar achter op een auto. In bestelbus lagen diverse bierblikjes. De bestuurder bleek veel te veel alcohol gedronken te hebben. Foto: X/wijkagent Ger Roumen