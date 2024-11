112-nieuws: auto's botsen op de A58 • verdacht pakketje blijkt boek te zijn

11.38

De bewoners van een huis aan de Stephensonstraat in Eindhoven zijn enorm geschrokken. In de nacht van dinsdag op woensdag ging er in het huis een explosief af. Vermoedelijk gaat het om een Cobra die in de brievenbus was gestopt. "Ik voelde het huis trillen", vertelt een bewoonster.

Hier lees je meer.