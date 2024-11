112-nieuws: druk op A27 door ongeluk • man bekneld na botsing

13.33

Een bestuurder is eerder op de middag bekneld geraakt in zijn auto na een botsing met een andere wagen op de kruising van de Breestraat met de Peter Zuidstraat in Sint Anthonis. De beknelde man is door de brandweer uit de auto gehaald. Hij was aanspreekbaar en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg was afgesloten voor verkeer.