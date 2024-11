Petitie tegen komst gebedsgenezer Tom de Wal massaal ondertekend

Gebedsgenezer Tom de Wal wil een groot religieus centrum gaan bouwen in Dussen en daar is de buurt op zijn zachtst gezegd niet blij mee. Woensdagmiddag overhandigden ze wethouder Shah Sheikarriem een petitie tegen de komst van De Wal. De petitie werd al meer dan 800 keer ondertekend. "Nu wordt het echt spannend, we kunnen niet zoveel meer doen."

Met een flinke ordner komt Helga Gardenier het zaaltje van het gemeentehuis binnen. Namens het bewonersinitiatief, een club Dussenaren dat zich uitspreekt tegen de komst van het nieuwe centrum, biedt ze de map aan wethouder Sheikkariem aan. Het is een dossier dat ze de afgelopen maanden gezamenlijk opbouwden. Zo werd de petitie ruim 800 keer getekend, maar gaven ook 118 inwoners in een verdiepende enquête aan waarom ze tegen de plannen zijn. "We hebben ook heel veel brieven en mails ontvangen van bezorgde inwoners, die zitten er ook bij", legt Gardenier uit. 'We nemen het serieus'

Na een kort woordje overhandigt ze het dossier aan de wethouder, gevolgd door een applaus van de rest van de groep. Sheikkariem zet meteen zijn bril op en bladert vast een eerste keer door de map. Hij drukt de bewoners op het hart dat hij hun zorgen mee zal nemen in de besluitvorming. Normaal gesproken valt het verlenen van vergunningen in het takenpakket van een ambtenaar, nu heeft het college besloten dat zelf te doen. "De impact is dermate groot en we willen laten zien dat we het serieus nemen", legt hij uit.

Dit zijn de plannen van De Wal Op de plek waar De Wal het nieuwe centrum wil bouwen, staat momenteel een vervallen partycentrum. De Wal heeft het pand en de omliggende grond aangekocht voor 2,2 miljoen euro, zonder hypotheek. Voor de bouw van het nieuwe complex heeft hij een vergunning aangevraagd bij de gemeente Altena. De gemeente buigt zich daar momenteel over. Eind januari moet het besluit vallen. In het gloednieuwe gebouw wil De wal onder andere genezings- en bevrijdingsdiensten gaan organiseren. In het pand komen klaslokalen voor zijn bijbelschool, video- en audiostudio's en conferentiezalen met plek voor zo'n 1775 gasten. Ter vergelijking: in Dussen wonen zo'n 2500 inwoners. Aan de overkant van de straat komt een grote parkeerplaats. Voor de parkeerplaats heeft de huidige locatie, waar voorheen een partycentrum zat, al een vergunning voor vierhonderd auto's.

LEES OOK: Gebedsgenezer Tom de Wal koopt gigantische woonboerderij van 1,2 miljoen Helga Gardenier woont met haar man vlak bij de plek waar De Wal wil gaan bouwen. Eerder vertelden ze al aan Omroep Brabant over hun zorgen. "Straks staat het op de rotonde hiernaartoe helemaal vast en komen we onze eigen straat niet uit. Er zijn 400 parkeerplekken, maar dat is nooit genoeg voor meer dan 1500 bezoekers." De knoop doorhakken

Het grote wachten kan nu beginnen, eind januari moet de gemeente haar beslissing hebben genomen. "Het is heel spannend", vertelt Helga. "Bij ieder bericht dat ik binnenkrijg van de overheid check ik meteen of het hier iets mee te maken heeft." Ze benadrukt bij de wethouder dat het bewonersinitiatief geen verdere acties plant. "Er komt steeds meer tegenstand bij mensen en misschien dat zij zich ook nog op een andere manier uit willen spreken, maar wij focussen ons op het democratisch proces." Waar voor het bewonersinitiatief nu een periode van wachten aanbreekt, moet het college van de gemeente Altena juist aan de bak. Wethouder Shan Sheikarriem, verantwoordelijk voor bouwplannen in de gemeente, zal met zijn collega's de knoop door gaan hakken. En dat is met zoveel verschillende belangen best een lastig besluit: "Voor mij is het ook moeilijk. Aan de ene kant probeer je je emotie uit te schakelen, want je bent ook mens. Maar als professional ga ik toetsen op de geldende wet- en regelgeving." De gemeente heeft tot uiterlijk 27 januari om een besluit te nemen.

Poster tegen de komst van het religieuze centrum (Foto: Omroep Brabant).

Wie is Tom de Wal? Tom de Wal organiseert met zijn religieuze organisatie Frontrunenrs Ministries genezings- en bevrijdingsdiensten door het hele land. Tijdens zulke diensten zouden mensen 'genezen' kunnen worden van ziektes als leukemie en Parkinson en 'bevrijd' van 'demonen' als homoseksualiteit en autisme. Frontrunners Ministries is een stichting met een ANBI-status. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling, dit zijn organisaties die voor tenminste 90 procent het algemeen nut moeten beogen. Voorbeelden hiervan zijn ziekenhuizen, milieuorganisaties en kerkelijke instellingen, zoals Frontrunners Ministries. Alle activiteiten die Tom de Wal organiseert zijn gratis en hij geeft ook zijn boeken gratis weg. Al het geld dat hij verdient, komt uit donaties en giften van zijn volgelingen. Frontrunners Ministries is een miljoenenbedrijf, dat alleen al in 2023 vijf miljoen euro aan giften ontving. Naast de locatie waar hij het nieuwe religieuze centrum wil bouwen - die hij voor 2,2 miljoen aankocht - ontdekte Omroep Brabant dat hij samen met zijn vrouw ook een woonboerderij heeft gekocht van zo'n 1,2 miljoen euro in het nabijgelegen dorp Andel.

