Misbruikzaak op basisschool: man (25) maakte volgens OM 20 slachtoffers

Een 25-jarige onderwijsassistent uit Helmond wordt verdacht van het misbruiken van 20 kinderen onder de 12 jaar. Dat heeft het Openbaar Ministerie dinsdagochtend laten weten. De man was tot voor kort actief als onderwijsassistent op kindcentrum Mondomijn in de Helmondse wijk Brandevoort. Bij hem thuis is kinderporno aangetroffen.

Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 2018 en 2024. Er zijn volgens het OM op dit moment geen aanwijzingen dat er meer slachtoffers zijn.

Hij filmde zijn daad

De man heeft de kinderen op school en bij enkele oppasadressen misbruikt. Op onder meer de telefoon van hem zijn beelden aangetroffen van het misbruik. Om die reden wordt hij ook verdacht van het maken en het bezitten van kinderporno. Het OM gaat er niet vanuit dat hij deze beelden gedeeld heeft met anderen.

Verdachte heeft bekend

Alle ouders van de slachtoffers die in het onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn door de politie op de hoogte gebracht. Aan de kinderen en hun ouders is professionele hulp aangeboden.

Het onderzoek bevindt zich in de afrondende fase, zo laat het OM weten. De verdachte heeft voor een groot deel bekend. Hij zit nog vast.

Direct op non-actief

De zaak kwam half september aan het licht na een melding van ouders over seksueel misbruik. De onderwijsassistent werd direct door het schoolbestuur op non-actief gesteld. De man werkte al jaren op het kindcentrum met kinderen tussen de 7 en 12 jaar. Hij is inmiddels ontslagen.

Organiseerde uitjes voor kinderen

Het balletje zou zijn gaan rollen nadat een leerling thuis tegen zijn of haar ouders had verteld wat ze had gezien, liet een ouder dit weekend weten. De verdachte was voorzitter van een stichting die zich in Helmond bezighoudt met het organiseren van activiteiten voor kinderen. Tot voor kort stond zijn naam op de site van de stichting, maar die is inmiddels weggehaald.

Kindcentrum Mondomijn zegt diep geschokt te zijn door het laatste nieuws. "We zitten in een fase van ongeloof," zegt Ingeborg Schrama, bestuursvoorzitter van de overkoepelende organisatie QliQ Primair. "Het hakt er bij iedereen hard in. We bieden hulp aan iedereen die dat nodig heeft."

Schrama is vol lof over de manier waarop de zaak wordt behandeld door de politie en het openbaar ministerie. "Ze zijn heel zorgvuldig, daar wilde ik graag complimenten over maken. De ouders van de betrokken kinderen, worden ook door de politie ondersteund."

