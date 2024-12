Verkeersruzie op N65 loopt compleet uit de hand: hier ging het eerder mis

In Helvoirt is een verkeersruzie woensdagavond volledig uit de hand gelopen. Op de N65 kregen twee automobilisten het met elkaar aan de stok, een en ander mondde uit in een achtervolging en uiteindelijk in een vechtpartij op straat. Het was niet voor het eerst dit jaar dat de politie in actie moest komen voor een uit de hand gelopen verkeersruzie. Een overzicht.

Twee gewonden bij verkeersruzie

Bij een verkeersruzie op de Gemertseweg bij Beek en Donk zijn in april twee inzittenden van een auto gewond geraakt. Een groep motorrijders kreeg het aan de stok met een bestuurder van een Mercedes. LEES OOK: Twee gewonden bij verkeersruzie tussen motorrijders en bestuurder Mercedes De bestuurder tikte na de ruzie een van de motorrijders omver en reed door. De rest besloot de Mercedes achterna te rijden, waarna de Mercedes nog twee andere motorrijders omver reed. De politie maakte bekend onderzoek te doen, maar het is onduidelijk of er iemand is opgepakt. Bekijk hier de beelden:

Man dreigt met vuurwapen

Een man uit Reusel dreigde op 13 augustus op de A2 bij Weert met een vuurwapen tijdens een verkeersruzie. De politie vond het wapen en de bijbehorende munitie in het huis van de man. Het wapen en de munitie werden door de politie in beslag genomen. LEES OOK: Man dreigt met vuurwapen tijdens verkeersruzie op de A2 De eigenaar werd aangehouden. Het wapen bleek van Duitse makelij: een Walther PPQ M2 alarmpistool, met kogels van 9 millimeter. Waar het andere voertuig vandaan kwam en waarom er werd gedreigd met een vuurwapen, is niet duidelijk. Waarschuwingsschoten gelost bij verkeersruzie

De politie loste in oktober waarschuwingsschoten op de snelweg A2 bij Best-West. Agenten waren daar na meerdere meldingen over een verkeersruzie. De bestuurder van een auto vertoonde volgens getuigen asociaal rijgedrag. LEES OOK: Waarschuwingsschoten gelost bij verkeersruzie op A2, automobilist bedreigd Ook werd er door hem en twee andere mannen in zijn auto gedreigd met een vuurwapen - of iets dat daarop leek. De schoten werden gelost omdat de bestuurder de aanwijzingen van de agenten niet wilde opvolgen. Het drietal werd meegenomen naar het politiebureau. Waar de ruzie precies over ging, is niet duidelijk. Bekijk hier de beelden: