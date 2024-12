Peter van Dongen doodgeschoten: man uit Waspik weer langer vast

Een man van veertig uit Waspik wordt ervan verdacht dat hij een groot aandeel heeft gehad in de gewelddadige dood van Peter van Dongen (68) uit Breda. Hij heeft óf geholpen bij de moord óf hij heeft die moord uitgelokt, zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt. De man uit Waspik werd op 3 december aangehouden en woensdag werd bepaald dat hij nog zeker drie maanden vast blijft zitten.

In verband met de dood van Van Dongen zitten ook twee mannen van 24 en 26 uit Waalwijk vast. Het slachtoffer werd 19 mei 2022 in zijn hoofd geschoten. Hij werd een dag later zwaargewond gevonden, op een bospad in het buitengebied van Helvoirt, vlak bij het Drongelense kanaal. Van Dongen overleed een paar dagen later.

Het OM meldt dat het onderzoek in volle gang is en dat alle drie de verdachten in beperkingen zitten. Dit betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Drie verdachten voor rechter

De verdachte uit Waspik werd in september 2022 ook al eens opgepakt. Na enige tijd kwam hij op vrije voeten. Nieuw bewijs leidde ertoe om hem opnieuw te arresteren. Deze woensdag bepaalde de raadkamer bij de rechtbank in Den Bosch dat de man tot zeker 14 februari in een cel blijft. Dan is er weer een pro-formazitting. Die dag verschijnen ook de twee andere verdachten voor de rechter.

Begin deze maand, tijdens de vorige rechtszitting, werd op verzoek van het Openbaar Ministerie besloten dat ook zij hun zaak achter slot en grendel moeten afwachten. Ook zij werden eerder aangehouden. Dat was in september 2022. Drie maanden later vroeg de officier van justitie zelf om hen vrij te laten, al zijn ze wel altijd verdachten gebleven. Nu moeten ze de kerstdagen wel in een gevangenis doorbrengen.

“Als ze vrij zijn dan kunnen ze hun verhalen op elkaar afstemmen of ze kunnen getuigen beïnvloeden. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de waarheidsvinding”, verklaarde het OM. Het tweetal werd meteen van de rechtbank naar een huis van bewaring gebracht. Hun familie bleef geëmotioneerd en verbijsterd achter in de zittingszaal.

Justitie heeft nog wel bekeken of het onderzoek op een andere manier kan worden afgerond. Bijvoorbeeld met maatregelen zoals een contactverbod, huisarrest of het inleveren van telefoons. Dat bleek onmogelijk, zo lichtte justitie toe: “Het Openbaar Ministerie kan zulke maatregelen niet handhaven. Verdachten kunnen te makkelijk gebruikmaken van andere telefoons of tussenpersonen.”

'Verdachten werken niet mee'

De officier benadrukte daarbij dat de verdachten het onderzoek de afgelopen jaren niet vooruit hebben geholpen. Eén van de twee mannen uit Waalwijk zou aantoonbaar hebben gelogen; de andere verdachte hield tegen de politie zijn kaken op elkaar.

Justitie is er veel aan gelegen om de zaak op te lossen. Vorig jaar werd nog een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Maar mogelijk was de moord op Peter van Dongen toch het werk van de twee mannen uit Waalwijk en de man uit Waspik.

